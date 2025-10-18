Евролига. Поражения Реала и Валенсии, победа Панатинаикоса
Хапоэль минимально обыграл Париж
19 минут назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Црвена Звезда – Реал 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22)
ЦЗ: Миллер-Макинтайр 18 + 8 передач + 8 подборов, Нвора 18, Монеке 15 + 7 подборов, Ожелеє 13, Калинич 10 + 7 подборов + 5 передач, Изунду 6, Мотеюнас 5, Давидовац 4, Дос Сантос 1
Р: Океке 16 + 8 подборов, Хезонья 15, Лайлз 11, Абальде 7, Маледон 7 + 2 перехвата, Фелиз 5, Юль 4, Фернандо 3, Тавареш 3, Дек 2, Гаруба 2, Кампаццо 1
Монако – Валенсия 90:84 (27:22, 30:15, 14:25, 19:22)
М: Диалло 16 + 5 подборов, Миротич 15 + 4 передачи, Штразель 14, Тайс 10, Джеймс 9 + 8 передач, Недович 8, Блоссомгейм 8 + 7 подборов, Хейз 6, Окобо 4 + 6 передач
В: Бадио 18, Пуэрто 13, Томпсон 10 + 6 передач, Руверс 10 + 10 подборов, Де Ларреа 7, Тейлор 6, Костелло 6 + 5 подборов, Прадилья 5, Монтеро 3, Мур 2
Анадолу Эфес – Панатинаикос 81:95 (21:22, 22:22, 10:26, 29:26)
А: Ларкин 18 + 5 передач, Дозьер 15, Лойд 13, Смтс 7 + 5 подборов, Кординье 5, Вайлер-Бебб 5 + 5 подборов, Папаяннис 4, Османи 4, Джонс 4 + 6 подборов, Свайдер 3, Бобуа 3
П: Осман 29 + 5 подборов, Юртсевен 15, Грант 11 + 5 подборов, Холмс 10 + 7 подборов, Эрнангомес 9, Шортс 7, Слукас 7 + 12 передач, Нанн 4, Калайцакис 3 + 2 перехвата
АСВЕЛ – Виртус 83:90 (24:21, 18:19, 22:21, 19:29)
А: Вотсон 24, Ндиайе 11 + 7 подборов, Де Коло 10, Джексон 9, Траоре 6, Ажинса 5, Масса 4 + 4 подбора, Лайти 4, Нгуама 3, Вотье 2
В: Эдвардс 36, Пайола 14 + 4 передачи, Смалайгич 13, Джаллоу 10, Дюф 4, Морган 3, Вильдоза 2 + 7 передач, Диарра 2
Париж – Хапоэль 88:89 (25:26, 19:19, 26:21, 18:23)
П: Хифи 23 + 5 передач, Робинсон 13, Виллис 12, Файе 11 + 10 подборов, М’Бае 8, Докосси 6, Морган 5, Оуттара 5 + 6 подборов, Эррера 3, Хоммес 2
Х: Отуру 18 + 9 подборов, Мицич 12, Блекни 11, Мотли 11, Брайант 10, Малкольм 8 + 5 передач, Эннис 7, Гинат 6 + 6 подборов, Джонс 4 + 3 перехвата, Вайнрайт 2
Баскония – Партизан 79:91 (20:22, 20:26, 24:18, 15:25)
Б: Диалло 20 + 6 передач, Луваву-Кабарро 19, Шаманич 13, Фриш 8, Спаньоло 7, Седекерскис 5 + 5 подборов, Диоп 4, Новелл 3 + 7 передач
П: К. Джонс 18 + 10 передач, Вашингтон 17, Паркер 14 + 9 подборов, Т. Джонс 10 + 7 подборов, Маринкович 9 + 2 перехвата, Осетковски 8, Браун 7, Бонга 7, Мууринен 1