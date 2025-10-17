Евролига. Поражения Барселоны и Баварии, победа Милана
Олимпиакос минимально обыграл Маккаби
около 1 часа назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Дубай – Барселона 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22)
Д: Петрушев 23 + 8 подборов, Бейкон 20 + 6 подборов, Бертанс 11 + 6 подборов, Райт 11 + 6 передач, Кабенгеле 10 + 13 подборов, Препелич 6, Абасс 2
Б: Шенгелия 19, Бризуэла 19 + 5 подборов, Весели 9, Клайберн 7, Парра 7 + 8 подборов, Маркос 6 + 5 передач, Саторански 3, Моррис 2, Пантер 2, Эрнангомес 2, Кейт 2
Жальгирис – Милан 78:89 (21:13, 21:26, 19:24 17:26)
Ж: Буткявичюс 20 + 5 подборов, Уильямс-Госс 15, Райт 15 + 7 подборов, Тубелис 14 + 5 подборов, Франсиско 8 + 6 передач, Слева 3, Браздейкис 2, Бирутис 1, Ло 0 + 6 передач, Улановас 0 + 3 подбора
М: Эллис 15, Букер 15 + 7 подборов, Риччи 15, Шилдс 15 + 5 передач, Гудурич 14 + 7 подборов, Больмаро 10 + 7 подборов + 4 передачи, Меннион 3 + 5 передач, Диоп 2, Данстон 0 + 2 подбора
Фенербахче – Бавария 88:73 (14:20, 23:12, 25:14, 26:27)
Ф: Янтунен 15, Вилбекин 14 + 2 перехвата, Болдуин 13, Холл 10 + 5 подборов, Жагарс 8, Колсон 7, Бирсен 6, Биберович 6, Мелли 4 + 4 подбора, Махмутоглу 3, Битим 2
Б: Обст 13 + 3 перехвата, Майк 13, Габриэль 13, Болдуин 11 + 7 передач, Лучич 10, Хессуп 7, Гиффай 4 + 3 перехвата, Маккормак 2, Кратцер 0 + 2 подбора
Маккаби – Олимпиакос 94:95 (24:22, 24:18, 22:25, 24:30)
М: Даути 24, Уокер 15 + 3 перехвата, Хоард 12 + 10 подборов, Соркин 12, Лиф 7, Сантос 7, Бриссетт 7 + 8 подборов, Кларк 4, Блатт 3, Дибартоломео 3
О: Везенков 23 + 10 подборов, Мілутинов 23 + 5 подборов, Дорси 18 + 5 передач + 5 подборов, Холл 8, Ниликина 7, Ворд 6 + 8 передач, Ли 5, Папаниколау 3, Питерс 2