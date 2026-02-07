Евролига. Победы Милана и Барселоны, поражение Жальгириса
Маккаби обыграл Црвену Звезду
около 1 часа назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Анадолу Эфес – Жальгирис 92:82 (25:24, 22:21, 18:22, 27:15)
Эфес: Ллойд (19 очков + 5 подборов + 2 передачи), Дозье (14+1+2), Вайлер-Бабб (13+3+6), Османи (12+4+3), Ли (10+4+3), Хазер (7+2 подбора), Свидер (6), Джонс (4+6 подборов), Пуарь'е (4+3+2), Йылмаз (3+1+1).
Жальгирис: Тубелис (22+5+3), Вильямс-Гросс (19+2+3), Райт (11+5+2), Ло (10+4 подбора), Франсиско (9+2+5), Гедрайтис (3+1 передача), Бирутис (2+5 подборов), Браздейкис (2+1+1), Буткевичус (2+1+2), Улановас (2+1+1), Слева (3 подбора + 3 передачи).
АСВЕЛ – Милан 76:77 (22:20, 15:22, 16:25, 23:10)
АСВЕЛ: Ангола (23+5 подборов), Селджаас (14+1 передача), Юртель (12+1+4), Вотсон (11+2+2), Ндиайе (7+5 подборов), Ажинка (4+2 подбора), Эбуа (3+2 подбора), Харрисон (2+1+1), Вотье (2 подбора + 1 передача), Траоре (7 подборов).
Милан: Гудурич (18+1+7), Эллис (13+5+1), Лидей (12+4+2), Брукс (11+10+2), Данстон (7+2 подбора), Букер (6+5 подборов), Манньон (5+1+2), Флаккадори (3+1+1), Шилдс (2+1+2).
Црвена Звезда – Маккаби Тель-Авив 82:83 (21:23, 19:26, 27:16, 15:18)
Звезда: Нвора (22+3+6), Батлер (16+3+5), Монеке (14+6+3), Оджелейе (11+5 подборов), Калинич (7+2+2), Изунду (4+5 подборов), Яго (3), Давидовац (3+1 подбора), Миллер-МакИнтайр (2+2+8), Боломбой (6 подборов).
Маккаби: Кларк (22+1+2), Соркин (15+8+1), Горд (15+7 подборов), Бриссетт (14+8+1), Лундберг (7+4+3), Блатт (6+1+3), Сантос (4+3+2), Дибартоломео (2 подбора + 1 передача).
Олимпиакос – Виртус Болонья 109:77 (24:23, 37:11, 28:16, 20:27)
Олимпиакос: Везенков (20+8+3), Дорси (18+1 подбора), Фурнье (11+2 подбора), Джонс (10+3+2), Макиссик (10+3+2), Джозеф (8+1+1), Питерс (8+3 подбора), Ворд (7+5+6), Милутинов (7+7+1), Вокап (5+4+8), Холл (5+3 подбора), Неципоглу (2 подбора).
Виртус: Олстон (16+3+4), Хекетт (14+2+2), Йаллов (13+3+3), Эдвардс (11+1+1), Смайлагич (7+3 передачи), Акеле (6+2 подбора), Диарра (4+3 подбора), Вильдоса (4+2+2), Феррари (2+1+2), Ньянг (4 подбора + 3 передачи).
Баскония – Барселона 91:97 (27:17, 24:31, 17:28, 23:21)
Баскония: Диакате (16+5+3), Луваву-Кабарро (12+1+5), Ховард (11+4+2), Радзевичус (10+3 подбора), Симмонс (10+2 подбора), Оморуи (8+4+4), Спаньоло (8+1 подбора), Коруцс (6+4+4), Форрест (6+3+3), Диоп (2+2 подбора), Фриш (2+1 подбора).
Барселона: Парра (16+6+2), Шенгелия (16+4+3), Лапровиттола (15+1+4), Брисуэла (14+1+3), Клайберн (14+3+4), Весели (8+6+4), Пантер (7+2+3), Норрис (4), Маркос (3), Эрнангомес (2 подбора), Саторански (2 подбора + 1 передача).