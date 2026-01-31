Евролига. Виртус вырвал победу у Монако, Жальгирис проиграл Басконии
Црвена Звезда огорчила Дубай
около 1 часа назад
Монако – Виртус / Фото - Eurohoops
30 января состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги сезона-25/26.
Монако проиграл итальянскому Виртусу. Сербская Црвена Звезда справилась с Дубаем из ОАЭ.
Евролига. Регулярный чемпионат
Монако – Виртус 82:84 (30:22, 21:22, 14:18, 17:22)
Црвена Звезда – Дубай 95:92 (34:14, 10:27, 24:20, 27:31)
Баскония – Жальгирис 102:91 (19:23, 27:22, 29:26, 27:20)
АСВЕЛ – Панатинаикос 78:79 (17:15, 12:20, 17:20, 32:24)