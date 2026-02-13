Евролига. Поражения Баварии и Барселоны, разгром от Эфеса
Олимпиакос обыграл Црвену Звезду
15 минут назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Анадолу Эфес – Виртус 91:60 (22:19, 21:16, 21:10, 27:15)
А: Свайдер 22, Ли 18, Османи 13 + 7 подборов, Дозьер 10, Хазер 10, Пуарье 6, Лойд 4, Джонс 4, Кординье 1
В: Морган 12, Смалайгич 12, Джаллоу 8 + 8 подборов, Эдвардс 8, Диуф 7, Вильдоза 6, Ньянг 2, Феррари 2, Диарра 1
Маккаби – Бавария 111:106 OT (26:20, 25:25, 23:33, 25:21, 12:7)
М: Соркин 21 + 7 передач, Блатт 20 + 9 передач, Рейман 16, Хоард 14 + 11 подборов, Лундберг 13 + 6 передач, Кларк 10, Бриссетт 7 + 8 подборов, Лави 5, Сантос 3, Дибартоломео 2
Б: Обст 33, Маккормак 17 + 8 подборов, Димитриевич 15 + 10 передач, Гиффай 15. Ретен-Мейс 9, Холлатц 5 + 7 передач, Майк 4, Хессуп 4, Габриэль 4 + 7 подборов
Олимпиакос – Црвена Звезда 92:86 (24:20, 25:25, 23:23, 20:18)
О: Везенков 23 + 8 подборов, Фурнье 18, Дорси 17, Ворд 7, Милутинов 6, Волкап 5 + 10 передач, Макисик 5, Джонс 4, Ниликина 3, Питерс 2, Холл 2
ЦЗ: Нвора 21, Батлер 15, Миллер-Макинтайр 11 + 8 передач. Боломбой 9, Монеке 9 + 8 подборов, Мотунас 9, Калинич 6, Изунду 4, Ожелей 2
Валенсия – АСВЕЛ 82:67 (22:17, 22:16, 19:12, 19:22)
В: Монтеро 14, Томпсон 14 + 4 передачи, Тейлор 10, Бадио 10, Руверс 7, Кей 7, Костелло 5 + 5 подборов, Сако 5, Пуэрто 4, Мур 3, Прадилья 2, Де Ларреа 1
А: Джексон 20, Эбуа 10 + 8 подборов, Ангола 8 + 2 перехвата, Сельяш 8, Траоре 7 + 7 подборов, Ндиайе 4, Харрисон 4 + 7 передач, Ажинса 3, Атамна 2, Эртель 1
Барселона – Париж 74:85 (18:21, 25:18, 12:28, 19:18)
Б: Бризуэла 15, Лапровиттола 11 + 4 передачи, Шенгелия 11, Клайберн 9, Кейл 8, Эрнангомес 7 + 8 подборов, Фалл 4, Норрис 4 + 9 подборов, Парра 3, Весели 2
П: Хифии 21, Робинсон 18, Стивенс 15, Роден 10, Эррера 9, Морган 6, Мбае 2, Кавальер 2, Докосси 2 + 9 подборов