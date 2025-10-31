Евролига. Реал и Жалгирис устроили разгром в 8-м туре
Црвена Звезда сенсационно обыграла Маккаби, Валенсия минимально победила Дубай
31 минуту назад
Жальгіріс — АСВЕЛ — 96:59 (26:15, 22:20, 25:9, 23:15)
Жальгіріс: Франсиско 15 + 7 передач, Райт 14 + 7 подборов, Тубелис 11 + 5 подборов, Ло 11, Сирвидис 10, Бирутис 8, Рубставичюс 8, Микалаускас 5 + 5 передач, Слева 5, Буткевичюс 5, Улановас 4 + 4 передачи + 2 перехвата
АСВЕЛ: Вотсон 14, Селяяс 8, Лайти 7, Ндиайе 6, Траоре 6, Вотье 5, Нгуама 5, Ажинса 4, Де Коло 2 + 3 перехвата, Атамна 2
Маккаби — Црвена Звезда — 92:99 (26:33, 22:25, 23:19, 21:22)
Маккаби: Хоард 20 + 6 подборов, Вокер 18, Бриссетт 12 + 5 передач, Соркин 11 + 5 подборов, Даутин 8 + 4 передачи, Лиф 7 + 6 подборов, Блатт 7, Сантос 6, Кларк 3
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр 23 + 12 передач, Монеке 16 + 8 подборов, Изунду 15 + 7 подборов, Мотейунас 11, Ожелийе 9, Калинич 9, Давидовац 7 + 5 подборов, Дос Сантос 3, Мильенкович 3
Валенсия — Дубай — 80:78 (23:20, 15:21, 22:23, 20:14)
Валенсия: Тейлор 19 + 6 подборов, Мур 15 + 6 подборов, Бадио 12, Томпсон 9, Костелло 8 + 5 подборов, Монтеро 7 + 7 передач, Прадилья 5, Реуверс 3, Сако 2 + 8 подборов
Дубай: Эллис 18, Петрушев 17 + 4 перехвата, Бейкон 10, Кабенгеле 9 + 8 подборов, Райт 7 + 6 передач, Бертанс 6, Кондич 6, Андерсон 5
Бавария — Виртус — 86:70 (18:15, 23:23, 20:17, 25:15)
Бавария: Обст 21, Майк 17 + 2 перехвата, Хессуп 12, Фойгтманн 10 + 6 подборов, Да Силва 9 + 5 подборов, Динвидди 6 + 3 передачи, Лучич 4, Габриель 2, Болдуин 2
Виртус: Смалайгич 17 + 3 перехвата, Эдвардс 16, Олстон 10 + 5 подборов, Джаллоу 9 + 9 подборов, Тейлор 5, Ньянг 4, Морган 4, Вильдоза 2 + 5 передач, Диарра 2, Диуф 1
Милан — Париж — 86:77 (23:15, 24:12, 20:26, 19:24)
Милан: Букер 13, Брукс 12, Мэннион 10, Шилдс 10 + 7 подборов, Риччи 9 + 10 подборов, Сестина 8, Гудурич 7, Эллис 7 + 8 передач, Данстон 6, Больмаро 4
Париж: Хифи 24 + 6 подборов, Робинсон 11, Эррера 11, Оутара 7 + 5 подборов, Уиллис 7, Файе 6 + 5 подборов, М’Байе 4, Бако 3, Айяйи 2, Хоммес 2
Реал — Фенербахче — 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23)
Реал: Лайлс 14 + 5 подборов, Тавареш 13 + 9 подборов, Кампаццо 11 + 6 передач, Гаруба 10 + 4 блок-шота, Абальде 9, Хезонья 5, Дек 5 + 5 подборов, Прочида 2, Юль 0 + 2 перехвата
Фенербахче: Болдуин 14, Бако 10, Хортон-Такер 10 + 6 подборов, Колсон 7 + 3 перехвата, Битим 5, Холл 4, Мелли 3 + 4 подборов, Вилбекин 2,Биберович 2, Берч 1