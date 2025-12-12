Евролига. Реал Мадрид в испанском дерби обыграл Басконию
26 очков Брукса принесли Милану победу над Панатинаикосом
30 минут назад
Реал – Баскония / Фото - Yahoo
Вчера, 12 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/26.
Армони Брукс набрал 26 очков и принес Милану победу в матче против Панатинаикоса.
В испанском дерби мадридский Реал обыграл Басконию.
Евролига. Регулярный чемпионат
Маккаби – АСВЕЛ 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19)
Валенсия – Анадолу Эфес 94:82 (22:20, 23:19, 26:20, 23:23)
Милан – Панатинаикос 96:89 (21:26, 33:18, 26:15, 16:30)
Париж – Жальгирис 105:108 (29:28, 27:20, 17:32, 32:28)
Реал – Баскония 94:87 (24:23, 18:16, 29:21, 23:27)