Евролига. Милан проиграл Басконии, Барселона одержала очередную победу
Панатинаикос не смог огорчить Валенсию
около 3 часов назад
Баскония – Милан / Фото - Eurohoops
Вчера, 5 декабря, состоялись четыре матча регулярного сезона Евролиги.
Сербская Црвена Звезда проиграла испанской Барселоне, греческий Панатинаикос уступил испанской Валенсии.
Евролига. Регулярный чемпионат
Црвена Звезда – Барселона 79:89 (17:21, 22:25, 18:17, 22:26)
Панатинаикос – Валенсия 79:89 (22:19, 22:19, 17:27, 18:24)
Баскония – Милан 88:78 (23:20, 26:22, 21:12, 18:24)
Виртус – Дубай 79:78 (26:17, 13:27, 15:12, 25:22)