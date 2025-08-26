Олег Гончар

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о дисциплинарных санкциях против игроков и федераций Аргентины и Доминиканской Республики после массовой драки, произошедшей после матча группового этапа Кубка Америки-2025 года в Манагуа (Никарагуа).

Игра завершилась победой Доминиканы в овертайме (84:83), после чего вспыхнула стычка между игроками обеих команд.

Санкции для Доминиканской Республики:

Дэвид Джонс-Гарсия – дисквалификация на 2 матча.

Хуан Герреро и Хуан Суэро – по 1 матчу.

Анхель Дельгадо – 1 матч с трехлетним испытательным сроком.

Федерация оштрафована на $25 000, из них 12 500 – условно на 3 года.

Санкции для Аргентины:

Гонсало Брессан – дисквалификация на 2 матча.

Франциско Каффаро и Хуампи Ваулет – по 1 матчу.

Тренер Пабло Приджони оштрафован на $2 500.

Федерация оштрафована на $25 000, из них 12 500 – условно на 3 года.

FIBA отметила, что дальнейших комментариев по санкциям не будет.

