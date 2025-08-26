FIBA дисквалифицировала семь игроков из-за драки
После массовой драки в матче Кубка Америки-2025 федерации получили штрафы, а игроков наказали дисквалификациями
около 3 часов назад
Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о дисциплинарных санкциях против игроков и федераций Аргентины и Доминиканской Республики после массовой драки, произошедшей после матча группового этапа Кубка Америки-2025 года в Манагуа (Никарагуа).
Игра завершилась победой Доминиканы в овертайме (84:83), после чего вспыхнула стычка между игроками обеих команд.
Санкции для Доминиканской Республики:
Дэвид Джонс-Гарсия – дисквалификация на 2 матча.
Хуан Герреро и Хуан Суэро – по 1 матчу.
Анхель Дельгадо – 1 матч с трехлетним испытательным сроком.
Федерация оштрафована на $25 000, из них 12 500 – условно на 3 года.
Санкции для Аргентины:
Гонсало Брессан – дисквалификация на 2 матча.
Франциско Каффаро и Хуампи Ваулет – по 1 матчу.
Тренер Пабло Приджони оштрафован на $2 500.
Федерация оштрафована на $25 000, из них 12 500 – условно на 3 года.
FIBA отметила, что дальнейших комментариев по санкциям не будет.
Напомним, сборная Украины потеряла позиции в рейтинге FIBA.