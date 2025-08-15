Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге FIBA
Наша команда не смогла попасть на Евробаскет-2025, поэтому не получила зачетные баллы
около 2 часов назад
Женская сборная Украины / Фото - ФБУ
Международная федерация баскетбола (ФИБА) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг женских сборных.
Команда Украины потеряла семь позиций и стала 42-й. Женская сборная не смогла отобраться на Евробаскет-2025, поэтому не получила зачетные баллы.
Лидером зачета является сборная США.
Рейтинг FIBA:
1. США – 880,9
2. Австралия – 719,6
3. Франция – 719,2
4. Китай – 712,7
5. Бельгия – 702,1
6. Испания – 698,2
7. Канада – 661,6
8. Нигерия – 640,1
9. Бразилия – 637,8
10. Сербия – 615,2
...
42. Украина – 188
Напомним, мужская сборная Украины победила Словакию в преквалификации ЧМ-2027.