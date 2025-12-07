Олег Гончар

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила запрет на участие российских и белорусских сборных и клубов в турнирах до середины февраля 2026 года.

Центральный совет FIBA принял решение сохранить статус-кво для России и Беларуси до заседания исполнительного комитета в феврале 2026 года, которое состоится после сессии МОК в Милане.

Федерация отметила, что в случае, если ситуация позволит, она готова предпринять чрезвычайные меры для участия игроков из этих федераций в Олимпийских играх-2028, учитывая, что квалификация продолжается, а они не смогут участвовать в ключевых турнирах 2026–2027 годов.

Запрет на участие россиян действует с марта 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он касается национальных команд и всех клубов РФ и РБ в мужском и женском баскетболе.