Олег Шумейко

FIBA обновила рейтинг мужских сборных после матчей первого игрового окна в рамках отбора чемпионата мира-2027.

Сборная Украины благодаря победам над Грузией и Данией поднялась с 41 на 40 место. Соперники «сине-желтых» в квартете Испания идет седьмой, Грузия – двадцатой, а Дания находится на 59 месте.

Следующие поединки квалификации сине-желтые проведут 27 февраля и 2 марта 2026 года – соперником будет сборная Испании.