Денис Седашов

Президент FIBA Хорхе Гарбахоса прокомментировал создание европейской баскетбольной лиги NBA, старт которой запланирован на 2027 год. По его словам, сотрудничество с североамериканской лигой может стать большим шагом для развития европейского баскетбола. Слова приводит AS.

Гарбахоса подчеркнул, что NBA хорошо понимает ценности европейской спортивной модели, а взаимоотношения между сторонами уже давно строятся на доверии.

NBA лучше других понимает ценности европейской модели. У нас отношения, основанные на доверии и времени. Если добавить к этому страсть к баскетболу, цифры сходятся. NBA — лучший в мире генератор коммерческого объема, но в то же время лига будет уважать европейские ценности. Для меня это звучит очень привлекательно. Хорхе Гарбахоса

Он подчеркнул, что новый турнир будет открытым, а участие в нем сможет принимать любой клуб, независимо от модели франшиз.

Любая команда из Испании, Турции или Италии будет иметь право играть в этом турнире. В будущем 20-30% участников будут квалифицироваться по спортивному принципу, с честным распределением призовых. Ничего еще не подписано. Хорхе Гарбахоса

Гарбахоса также упомянул, что современные европейские турниры значительно перегружены и не всегда учитывают интересы игроков.

Когда я играл в Евролиге с 24 командами, чтобы стать чемпионом, было достаточно 24 матчей. А сейчас только первый этап — это уже 38 игр плюс поездка в Дубай на Финал четырёх. Хорхе Гарбахоса

