Финикс разгромил Клипперс в домашнем матче
Санс одержали уверенную победу благодаря Грину
около 1 часа назад
Финикс разгромил Клипперс в домашнем матче Санз одержали уверенную победу 115:102 Финикс одержал убедительную победу над Клипперс 115:102 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Финикс Санз одержал убедительную победу над Лос-Анджелес Клипперс со счетом 115:102 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась с преимуществом Финикса в 13 очков, а ключевую роль сыграл Джейлен Грин, который набрал 29 очков.
НБА. Регулярный чемпионат
Финикс – Клипперс 115:102 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28)
Финикс: Грин 29, Букер 24 + 7 передач, Аллен 18, О'Нил 17, Уильямс 13 + 10 подборов – старт; Данн 10, Ричардс 3, Жиллеспи 1+7 передач, Гудвин 0, Хейс-Дэвис 0, Игодаро 0, Флеминг 0, Малуач 0.
Клипперс: Зубац 23 + 11 подборов, Д. Джонс 10, Данн 9 + 6 передач, Бил 5, Батюм 0 – старт; Кристи 17, Коллинз 13, Богданович 12, Б. Лопес 6, Нидерхьойзер 4, Пол 2, Телфорт 1, Браун 0+7 подборов.
Результаты матчей НБА за 6 ноября.