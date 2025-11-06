Олег Шумейко

Юта в матче регулярного чемпионата НБА уступила Детройту (103:114).

Атакующий защитник Джаз Святослав Михайлюк провел на площадке 36 минут. За отведенное время украинец набрал 28 очков (4/5 двухочковые, 6/11 трехочковые, 2/3 штрафные), сделал 2 подбора, 2 передачи и одно перехватывание при одном фоле и одной потере. Это лучший по результативности выступ Михайлюка в НБА. Предыдущим рекордом были 27 очков в матче за Юту с Оклахомой-Сити в сезоне-2024/25.

Напомним, что Алексей Лень может сыграть за Реал в матче с Барселоной.