Олег Гончар

Защитник Даллас Маверикс Купер Флегг набрал 49 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Шарлотт Хорнетс (121:123) и установил новый рекорд лиги по результативности среди игроков, которым не исполнилось 20 лет.

19-летний Флегг превзошел предыдущее достижение Клиффа Робинсона, который в 1980 году в том же возрасте набрал 45 очков. В этой игре баскетболист продемонстрировал исключительную эффективность, реализовав 20 из 29 бросков с игры, что стало его личным рекордом. Также он оформил дабл-дабл, добавив 10 подборов.

Несмотря на поражение Далласа, именно Флегг был ключевой фигурой матча. Защитник взял на себя лидерскую роль в нападении, регулярно набирал очки в сложных ситуациях и держал команду в борьбе до финальных секунд встречи.

В декабре, еще в возрасте 18 лет, Флегг уже вписал свое имя в историю НБА, став самым молодым игроком лиги, набравшим 40 очков в матче. Тогда он превзошел рекорд Леброна Джеймса.