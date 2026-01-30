Безумный бросок Макси принес Филадельфии победу над Сакраменто, Финикс разгромил Детройт
49 очков Флега не помогли Далласу в матче с Шарлотт
около 2 часов назад
30 января в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись восемь матчей.
Финикс победил Детройт (114:96) благодаря 40 очкам Диллона Брукса.
Филадельфия обыграла Сакраменто (113:111) благодаря 40 очкам и победному броску Тайриза Макси из-под кольца за 1,3 секунды до конца.
49 очков Купера Флэга не хватило для победы Далласа над Шарлотт (121:123).
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Милуоки 109:99 (25:23, 32:20, 25:29, 27:27)
Филадельфия – Сакраменто 113:111 (28:25, 32:29, 28:38, 25:19)
Атланта – Хьюстон 86:104 (23:23, 19:20, 24:35, 20:26)
Чикаго – Майами 113:116 (31:34, 20:28, 34:29, 28:25)
Даллас – Шарлотт 121:123 (20:33, 38:26, 35:34, 28:30)
Денвер – Бруклин 107:103 (30:26, 34:23, 15:27, 28:27)
Финикс – Детройт 114:96 (35:31, 37:25, 21:25, 21:15)
Миннесота – Оклахома-Сити 123:111 (34:22, 29:28, 33:30, 27:31)