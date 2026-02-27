Форвард сборной Украины Иван Ткаченко высказался в интервью Суспільне Спорт о матчах квалификации ЧМ-2027 с Испанией:

Акцент на тренировках мы делаем на скорости нашего соперника, потому что испанцы всегда играют очень быстро. Они выступают в лучшей лиге в Европе. Делаем акцент на том, что после наших атак в нападении, мы должны быстро возвращаться в защиту и пытаться их остановить.

Нам, конечно, трудно из-за травмы Иссуфа Санона, потому что он основной игрок нашей команды. Очень жаль, что он не приехал, но у нас достаточно игроков. Вернулся Виталий Зотов, он должен помочь Александру Ковляру на позиции. Также они могут играть одновременно на площадке: Виталий будет играть первым номером, а Александр — вторым. Травма Максима Кличко — жаль. Он потенциально хороший игрок, но ему еще нужно набраться опыта.

(Победы над Данией и Грузией) не стали для нас неожиданностью, потому что мы играем каждую игру на максимум и с максимальной самоотдачей. Минимум до игры с Грузией мы подходили как андердоги, но нивелировали это за счет агрессивности в нападении. И когда ты хорошо играешь в защите — все получается в нападении. Не могу сказать, что мы были удивлены нашими победами. Мы выходили с уверенностью на каждую игру.

Мы вообще играем, чтобы занять как можно выше место, чтобы улучшить своё положение в дальнейших раундах соревнований, потому что чем выше ты занимаешь место, тем слабее в следующем раунде ты получаешь соперника.

Конечно (отсутствие игроков Евролиги) облегчает задачу, но Лига Испании — это лучшая лига Европы. Весь состав, кроме нескольких игроков, играет в этом чемпионате. Вообще не нужно недооценивать, потому что Испания — двукратные чемпионы. Тем более, у них каждый игрок может нивелировать потерю другого баскетболиста.

Я не могу выделить какого-то игрока конкретно, потому что они играют в командный баскетбол. Тем более, что сейчас у них не будет основных игроков в Евролиге — они будут играть в командный баскетбол. Надо настроиться защищаться против всех игроков.

Если мы будем играть на максимум, а мы будем, то шансы есть. Шансы есть всегда — все зависит от желания, а оно у нас велико. Все хотят победить двукратных чемпионов. Мы будем стараться это сделать, потому что это важно для нашего турнирного положения, чтобы занять первое место в группе. Будем бороться за каждого из нас, за страну. Мы не можем играть без настроя и без самоотдачи.