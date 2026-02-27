Сегодня сборная Украины сыграет с Испанией во втором игровом окне квалификации ЧМ-2027.
Матч состоится в Латвии
1 день назад
Фото: ФБР
27 февраля мужская команда Украины по баскетболу проведет матч третьего тура квалификации чемпионата мира-2027 с Испанией.
Обе сборные подходят к встрече на фоне двух побед на старте отбора над Данией и Грузией, так что по результатам встречи будет определен единоличный лидер группы A. Трансляция встречи пройдет на телеканале Суспільне Спорт. Начало – в 15:00.
Состав сборной Украины на игру с Испанией.