Денис Седашов

Разыгрывающий сборной Украины Денис Лукашов прокомментировал старт подготовки национальной команды к матчам квалификации чемпионата мира по баскетболу 2027 года против сборной Испании, а также поделился эмоциями от возвращения в строй сборной.

Баскетболист признался, что вызов в национальную команду стал для него особенно приятным после вынужденной паузы, связанной с семейными обстоятельствами, из-за которых он пропустил предыдущее квалификационное окно. Слова приводит ФБУ.

Для меня всегда было приятно присоединяться к национальной сборной, увидеться с ребятами. У меня были семейные обстоятельства, из-за которых я отсутствовал в баскетболе и пропустил первое окно. Сейчас получил вызов и очень рад быть здесь: всегда приятно работать с ребятами, всегда хорошая атмосфера. Это эмоции, которые мы не можем получить нигде, кроме сборной. Это всегда особая ответственность для нас. Денис Лукашов

Лукашов также отметил, что постепенно возвращает оптимальные игровые кондиции после длительного перерыва.

Сейчас уже лучше. Как я и говорил, пропустил много времени, был без баскетбола почти восемь месяцев. Но сейчас почувствовал игровой ритм в своем клубе, начал играть, благодаря чему получил вызов в сборную. Денис Лукашев

