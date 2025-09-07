Главный фаворит Евробаскета-2025 выбыл на старте плей-офф
Сербия в 1/8 финала уступила Финляндии
около 2 часов назад
В Латвии начался розыгрыш плей-офф Евробаскета-2025 среди мужских команд. В 1/8 финала Турция обыграла Швецию, Германия разгромила Португалию, Литва справилась с Латвией, а Финляндия создала главную сенсацию турнира, шокировав Сербию.
Евробаскет-2025. 1/8 финала
Турция – Швеция 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24)
Турция: Шенгюн 24 + 16 подборов + 6 передач + 2 блок-шота, Осман 17, Османи 14 + 9 подборов, Хазер 11+ 6 подборов, Ларкин 10, Коркмаз 5, Бона 4, Битим 0, Санли 0, Сипахи 0, Юртсевен 0
Швеция: Хааканссон 16 + 5 передач, Ларссон 15 + 4 передачи, Хаддефорс 15 + 7 подборов, Биргандер 14 + 13 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота, Пантцар 10 + 6 передач, Андерссон 5, Рамстедт 4, Борг 0, Нджие 0, Фальк 0, Маркуссон 0, Спайрес 0
Германия – Португалия 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7)
Германия: Вагнер 16 + 7 подборов + 5 передач, Шредер 16 + 3 подбора + 3 передачи, Бонга 15 + 7 подборов + 1 передача, Ло 12 + 3 подбора + 4 передачи, да Силва 8 + 3 подбора, Тайс 8 + 6 подборов + 1 передача
Португалия: Кета 18 + 11 подборов, Вильямс 8 + 3 подбора + 2 передачи, Гамейро 7 + 1 подбор + 4 передачи, Са 5 + 3 подбора, Амаранте 5 + 3 подбора, Бритo 5 + 3 подбора + 1 передача
Литва – Латвия 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25)
Литва: Велічка 21 + 5 подборов + 12 передач, Сірвидис 18 + 7 подборов, Тубелис 18 + 12 подборов, Блажевич 9 + 5 подборов, Валанчюнас 9
Латвия: Порзингис 34 + 19 подборов, Ломазс 21 + 7 передач, Смитс 8 + 3 подбора, Загарс 6 + 5 передач, Бертанс Давис 3 + 8 подборов + 3 передачи
Сербия – Финляндия 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24)
Сербия: Йокич 33 + 8 подборов + 3 передачи, Йович 20 + 4 подбора + 4 передачи, Добрич 9 + 5 подборов, Мицич 8 + 3 подбора + 4 передачи, Аврамович 6
Финляндия: Маркканен 29 + 8 подборов + 3 передачи, Янтунен 15 + 3 подбора + 3 передачи, Валтонен 13 + 4 подбора + 3 передачи, Литтл 13 + 8 подборов + 6 передач, Мууруинен 9
