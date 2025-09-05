Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета-2025
Первые матчи плей-офф состоятся 6 сентября
Определились все пары 1/8 финала на Евробаскете-2025.
Напомним, мужской чемпионат Европы по баскетболу принимают сразу четыре страны: Кипр, Финляндия, Польша и Латвия.
6 сентября
Турция – Швеция
Германия – Португалия
Литва – Латвия
Сербия – Финляндия
7 сентября
Греция – Израиль
Польша – Босния и Герцеговина
Италия – Словения
Франция – Грузия
Напомним, сборная Испании впервые в истории не вышла из группы на Евробаскете.
Ранее Дончич шокировал причиной, по которой пропустил гимн Словении на Евробаскете.
