Греки отправили домой действующих чемпионов турнира
Сборная Испании впервые в истории не смогла преодолеть групповой этап на Евробаскете.
Испанцы со счетом 86:90 проиграли сборной Греции и не сыграют в плей-офф турнира.
В 5 матчах группового этапа сборная Испании проиграла три матча.
Отметим, испанцы – действующие чемпионы Европы, они выиграли 4 из последних 6 турниров.
