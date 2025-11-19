Главный тренер женской команды Украины по баскетболу Евгений Мурзин прокомментировал ФБУ выступление подопечных в первом окне первого раунда квалификации Евробаскета-2027:

Позади три игры, в которых у нас две победы (над Черногорией и Азербайджаном) и поражение от Болгарии. Мы могли сыграть лучше – впереди анализ и разбор этих матчей. Многие молодые девушки сейчас в составе сборной получили опыт и добавили энергии. Спасибо всем девушкам за отдачу и желаю хорошего сезона в клубах и побед.

Хочу сказать слова поддержки Даше Дубнюк. Любим тебя и желаем как можно скорее вернуться в игру.