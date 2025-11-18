Женская сборная Украины разгромила Азербайджан с разницей в +64 очка в отборе на Евробаскет-2027
Самой результативной в матче стала Карина Панчук
28 минут назад
Фото: FIBA
Женская сборная Украины по баскетболу одержала разгромную победу в третьем матче первого раунда отборочного турнира к чемпионату Европы-2027. Сине-желтые с разницей +64 очка победили Азербайджан.
Самой результативной в матче стала Карина Панчук, которая набрала 17 очков.
Евробаскет-2027. Женщины. Квалификация
Украина – Азербайджан – 98:34 (25:12, 20:8, 30:7, 23:7)
На данный момент украинки возглавляют турнирную таблицу группы E, имея пять очков, однако провели на один матч больше, чем Болгария и Черногория.
Следующий матч Украина сыграет с Черногорией 11 марта.
