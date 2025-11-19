Центровая сборной Украины по баскетболу Мириам Уро-Ниле поделилась мыслями о победе над национальной командой Азербайджана и выступлении в первом игровом окне. Слова баскетболистки приводит ФБУ:

Я очень рада, что мы дали возможность сыграть молодым баскетболисткам. Тренеру нужно было посмотреть на этих игроков в игровом ритме, увидеть, на что они способны. Сегодня была такая возможность, поэтому все удалось, как мы и планировали.

Но по итогам игрового окна есть немного горький привкус, потому что поражение от Болгарии было очень болезненным. Мы не рассчитывали, что игра пройдет таким образом. Но у нас еще будет шанс сыграть против них на выезде, поэтому будем бороться в следующий раз и сделаем выводы из матча, который мы проиграли.

Мы очень благодарны болельщикам и особенно военным, которые приходят поддержать нас в Риге. Спасибо им за то, что можем играть в баскетбол за сборную, спасибо им за поддержку. Даже если на матче будет два-три человека, мы все равно всегда будем им рады и будем стремиться сделать все наилучшее.