Голден Стейт победил Юту, Денвер одолел Мемфис, Финикс проиграл Хьюстону
Новый Орлеан выиграл у Чикаго, Детройт оказался сильнее Индианы
около 2 часов назад
НБА. Регулярное первенство
Индиана – Детройт 117:122 (32:35, 23:36, 33:30, 29:21)
Индиана: Сиакам (24 + 8 подборов), Матьюрин (14), Немхард (12 + 4 перехвата), Джексон (9), Шеппард (0) — старт; Робинсон-Эрл (10), Уокер (21), Брэдли (0), Хафф (11), Макконнелл (16), Мэтьюз (0).
Детройт: Каннингем (24 + 11 подборов), Дюрен (17 + 12 подборов), Томпсон (13), Харрис (12), Робинсон (9) — старт; Стюарт (9), Холланд (0), Грин (2), Леверт (19), Айви (12), Дженкинс (5).
Торонто – Кливленд 110:99 (29:32, 28:22, 31:22, 22:23)
Торонто: Ингрем (37 + 7 подборов), Барнс (18 + 11 подборов), Куикли (11 + 7 передач), Пелтль (7 + 13 подборов), Волтер (5) — старт; Мамукелашвили (12 + 9 подборов), Бэттл (3), Мюррей-Бойлс (4), Агбаджи (4), Шедд (9 + 7 передач), Дик (0).
Кливленд: Митчелл (17 + 8 передач), Тайсон (15 + 9 подборов), Мобли (14), Болл (8 + 7 подборов + 7 передач), Нэнс-младший (6) — старт; Ливингстон (7), Траверс (5), Томлин (14), Брайант (5), Проктор (8).
Бруклин – Нью-Йорк 100:113 (26:24, 22:27, 27:38, 25:24)
Бруклин: Клауни (31), Портер (16), Дьомин (9), Клэкстон (8), Мэйн (6) — старт; Вилсон (6), Лидделл (0), Шарп (5 + 8 подборов), Мартин (4 + 7 подборов), Этьенн (0), Пауэлл (15).
Нью-Йорк: Таунс (37 + 12 подборов), Брансон (27), Бриджес (16), Макбрайд (9), Харт (7 + 12 подборов + 7 передач) — старт; Ябуселе (3), Джемисон (0), Евбуомван (0), Дадье (0), Диавара (0), Хукпорти (0), Кларксон (12), Колек (2).
Майами – Даллас 106:102 (20:19, 32:25, 28:28, 26:30)
Майами: Херро (24 + 7 подборов), Уэйр (20 + 18 подборов), Адебайо (17), Ларссон (9), Митчелл (8) — старт; Фонтеккио (8), Джонсон (7), Хакес-младший (13 + 7 подборов), Смит (0).
Даллас: Вашингтон (27 + 8 подборов), Кристи (15), Флэгг (12 + 7 подборов), Уильямс (12), Гэффорд (11 + 11 подборов) — старт; Пауэлл (0), Мартин (0), Маршалл (7), Сисс (0), Томпсон (13), Рассел (0), Нембхард (2 + 8 передач), Харди (3).
Мемфис – Денвер 115:125 (23:27, 31:35, 31:31, 30:32)
Мемфис: Уэллс (22), Джексон (16), Уильямс (6 + 7 передач), Каурд (5), Иди (2) — старт; Альдама (12), Лендел (26 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (8), Кончар (0), Спенсер (18).
Денвер: Мюррей (29 + 8 передач), Уотсон (27), Джонсон (18), Йокич (17 + 10 подборов + 16 передач), Джонс (0) — старт; Ннаджи (6), Валанчунас (6), Хардуэй-младший (13), Браун (9).
Милуоки – Портленд 103:115 (27:32, 26:33, 21:30, 29:20)
Милуоки: Кузма (15), Тернер (13 + 11 подборов), Роллинс (10 + 7 передач), Грин (6), Симс (0) — старт; Портис (22), Адетокумбо (3), Нэнс (0), Харрис (0), Коффи (0), Трент-мл. (12), Джексон (3), Энтони (16), Сирс (3).
Портленд: Грант (35), Авдия (22), Клинган (14 + 12 подборов), Камара (13 + 7 подборов), Сиссоко (3) — старт; Мюррей (2), Уильямс (8 + 4 блок-шота), Рит (3), Ханьсен (0), Лав (13), Рупер (2).
Новый Орлеан – Чикаго 143:130 (37:30, 37:28, 34:35, 35:37)
Новый Орлеан: Уильямсон (29), Мерфи (20),Бей (20 + 14 подборов), Фирс (15), Квин (8) — старт; Мисси (14 + 13 подборов), Альварадо (16 + 8 подборов + 8 передач), Пиви (10 + 4 перехвата), Макгауэнс (11).
Чикаго: Досунму (28), Уайт (24 — 5 потерь), Гидди (21 + 7 подборов — 5 потерь), Бузелис (10), Уильямс (6) — старт; Смит (13), Филлипс (7), Эсенге (0), Картер (11), Джонс (10 + 11 передач).
Финикс – Хьюстон 92:114 (23:30, 27:29, 25:25, 17:30)
Финикс: Брукс (29), Букер (18 — 6 потерь), О’Нил (12), Гудвин (7 — 5 потерь), Ричардс (4 + 11 подборов) — старт; Хейс (1), Ливерс (0 + 7 подборов), Игударо (2), Флеминг (0), Малуач (0), Жилеспи (16), Буэйя (3).
Хьюстон: Томпсон (28 + 7 подборов + 8 передач), Шенгюн (18), Смит (17 + 7 подборов), Окоги (9), Шеппард (7) — старт; Грин (0), Кроуфорд (0), Адамс (6 + 7 подборов), Капела (2), Холлидей (22), Дэвисон (5).
Голден Стейт – Юта 134:117 (26:35, 41:20, 39:29, 28:33)
Голден Стейт: Карри (31), Батлер (18 + 7 передач), Муди (15), Пост (9), Пейтон (9 + 8 передач) — старт; Джексон-Дэвис (5), Сантос (9), Хилд (20), Спенсер (3), Подземски (6), Ричард (9).
Юта: Джордж (28 + 7 передач), Бейли (21), Маркканен (17), Нуркич (8 + 9 подборов), Михайлюк (2) — старт; Андерсон (12 + 7 подборов), Филипповски (11 + 8 подборов), Сенсабо (16), Колльер (2), Клейтон-мл. (0).
Сакраменто – Миннесота 117:112 OT (23:27, 23:27, 31:28, 24:19, 16:11)
Сакраменто: Дерозан (33), Мюррей (26 + 15 подборов), Вестбрук (7 + 7 передач), Лавин (7), Юбэнкс (2) — старт; Ачиува (10 + 7 подборов), Рейно (1), Шредер (6 + 9 передач), Монк (22), Эллис (0), Клиффорд (3).
Миннесота: Эдвардс (43 + 7 подборов), Рэндл (17 + 10 подборов — 6 потерь), Дивинченцо (17), Гобер (11 + 13 подборов), Макдениелс (6 + 8 подборов) — старт; Рид (15 + 7 подборов), Конли (3), Кларк (0), Шеннон (0), Диллингем (0).