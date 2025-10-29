Олег Гончар

Разыгрывающий Даллас Маверикс Брендон Вильямс был арестован в международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт за хранение менее двух унций (около 37 граммов) марихуаны. Об этом сообщает DLLS Sports.

Задержание произошло в выходные, когда игрок находился в краткосрочном отпуске. Последние два матча команды он пропустил из-за «личных обстоятельств».

В текущем сезоне 2025/2026 24-летний Вильямс провел на площадке всего 19 минут, отметившись тремя результативными передачами без набранных очков. Он присоединился к Маверикс как недрафтованный новичок после выступлений в G-Лиге.

Маверикс пока не дали официальных комментариев по поводу инцидента.

