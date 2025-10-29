Игрок Далласа арестован за хранение наркотиков
Брендона Вильямса задержали в аэропорту
32 минуты назад
Разыгрывающий Даллас Маверикс Брендон Вильямс был арестован в международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт за хранение менее двух унций (около 37 граммов) марихуаны. Об этом сообщает DLLS Sports.
Задержание произошло в выходные, когда игрок находился в краткосрочном отпуске. Последние два матча команды он пропустил из-за «личных обстоятельств».
В текущем сезоне 2025/2026 24-летний Вильямс провел на площадке всего 19 минут, отметившись тремя результативными передачами без набранных очков. Он присоединился к Маверикс как недрафтованный новичок после выступлений в G-Лиге.
Маверикс пока не дали официальных комментариев по поводу инцидента.
Напомним, украинского спортсмена и тренера подозревают в изнасиловании 11-летней подопечной.
Поделиться