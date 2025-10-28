Большой скандал в НБА. Игрока и тренера арестовало ФБР
Биллепса подозревают в незаконных азартных играх, а Розье взяли под стражу в рамках расследования по ставкам на спорт и азартным играм
около 3 часов назад
Террі Розьє (№2) / Фото: Getty Images
В НБА разразился громкий скандал. Тренера Портленда Чонси Биллапса и защитника Майами Терри Розье арестовало ФБР.
Наставника Трейл Блейзерс подозревают в участии в незаконных азартных играх, в то время как игрок попал под стражу в рамках расследования по ставкам на спорт и азартным играм, сообщает инсайдер Шемс Чарания. Отметим, что полтора года назад после доказательства схожих с Розье обвинений Джонтэй Портер был пожизненно дисквалифицирован НБА.
Напомним, что накануне Портленд проиграл Клипперс.
Поделиться