Денис Седашов

Четырехкратный чемпион НБА Хорас Грант в эфире подкаста Stacey King's Gimme The Hot Sauce на YouTube поделился мнением о том, кто заслуживает звания величайшего баскетболиста в истории.

Что мы вообще понимаем под понятием "величайший"? Количество титулов? Лидерство по подборам, передачам или блок-шотам? Или подразумевается, что игрок никогда не проигрывал в финалах? Или речь о MVP? Если оценивать по титулам, то назвать нужно Билла Расселла. Хорас Грант

При этом он добавил, что если бы пришлось выбирать одного игрока, то это был бы Майкл Джордан:

При всём моём уважении к Леброну, Коби и многим другим, я бы выбрал Джордана. Хорас Грант

