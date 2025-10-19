Запорожье, Черкасские Мавпы, Днепр, Харьковские Соколы и Киев-Баскет одержали победы в Суперлиге
Столичная команда одержала пятую победу подряд
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
В баскетбольной Суперлиге Украины состоялись очередные матчи.
Запорожье – Нико Баскет 80:75 (20:19, 20:19, 25:21, 15:16)
Черкасские Мавпы – Старый Луцк 75:69 (15:16, 22:19, 17:19, 21:15)
Киев-Баскет – Ровно 79:67 (24:14, 14:18, 24:17, 17:18)
Днепр – Кривбасс 81:72 (25:20, 23:20, 22:20, 11:12)
Харьковские Соколы – Прикарпатье Говерла 75:65 (22:23, 17:10, 20:10, 16:22)
