Харьковские Соколы победили Киев-Баскет, Днепр одолел Старый Луцк в Суперлиге
Ровно и Запорожье потеряли очки
22 минуты назад
Фото: ФБУ
В баскетбольной Суперлиге Украины были сыграны очередные матчи.
Старый Луцк – Днепр 79:85 (24:23, 18:23, 17:21, 20:18)
Киев-Баскет – Харьковские Соколы 75:78 (22:18, 25:23, 15:22, 13:15)
Ровно – Черкасские Мавпы 70:74 (12:21, 18:13, 24:18, 16:22)
Прикарпатье-Говерла – Запорожье 76:73 ОТ (10:16, 18:10, 22:19, 15:20, 11:8)
Запорожье и Днепр одержали победы в Суперлиге.
Поделиться