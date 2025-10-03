Ковляр дебютировал за Будучность в Еврокубке
Украинец помог команде разгромить соперника
около 2 часов назад
Александр Ковляр
Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр дебютировал за черногорскую Будучность в первом туре Еврокубка, где его команда победила Лондон Лайонс со счетом 86:59.
Ковляр провел на площадке 14 минут, набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных), отдал 3 передачи, сделал 1 подбор и 1 блок-шот. Его рейтинг эффективности составил 9 баллов.
23-летний украинец присоединился к Будучности в июле 2025 года после сезона в литовском Лиеткабелисе.
Следующий матч черногорцы сыграют 5 октября против сербского Спартака в рамках 1-го тура Адриатической лиги.
Напомним, ранее Ковляр установил рекорд сборной Украины по набранным очкам.
