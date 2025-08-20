Олег Гончар

В рамках преквалификации чемпионата мира-2027 мужская сборная Украины по баскетболу обыграла команду Словакии со счетом 98:86.

Сборная Украины активнее начала матч стартовым составом, но после замен в обеих командах хозяева сравняли счет и вышли вперед.

Успешнее Украина провела вторую четверть, в которой сравняла счет и вырвалась вперед на девять баллов.

Проблемы у команды Айнарса Багатскиса начались после большого перерыва, когда рывок сделал соперник и сравнял счет, выйдя вперед. Однако, сине-желтые не позволили сопернику большего.

В финальной четверти Украине удалось не потерять преимущество, а благодаря трехочковым броскам они увеличили преимущество.

Победа позволила подопечным Багатскиса выйти в квалификацию плей-офф. Начиная с ноября в соперниках «сине-желтых» в основном раунде отбора будут Грузия, Испания и кто-то из пары Хорватия/Дания.

Рекорд результативности сборной Украины в этом матче установил Александр Ковляр, у которого 33 очка за матч.

ЧМ-2027. Преквалификация

Словакия — Украина — 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)