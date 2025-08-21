Разыгрывающий защитник сборной Украины Александр Ковляр высказался пресс-службе ФБУ о рекордных 33 очках в заключительном матче предквалификации ЧМ-2027 со Словакией:

Как часто бывает в баскетболе, в третьей четверти может быть ослабление. Это немного произошло – первые пять минут, но мы выдержали, старались принимать правильные решения и, думаю, нам это удалось, поэтому у нас сейчас положительный результат.

Мои 33 очка? Я рад, что мне удалось помочь моей команде и что я смог показать свою лучшую игру, показать, что я умею. Главное, что это нам помогло.

Сейчас очень приятные ощущения, несмотря на то, что мы продемонстрировали не очень хорошую игру в первом матче против Швейцарии. Я не считаю, что у нас были какие-то проблемы с составом, я благодарю ребят, которые приехали, благодарю тренеров, которые работали с нами этот месяц. Мы возвращаемся с положительным результатом – это хорошо для нас и для страны.

Было очень круто играть выездной матч в Братиславе с такой поддержкой. Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали нас.