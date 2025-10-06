Ковляр набрал 12 очков в матче против Спартака
Будучность уступила сербам
44 минуты назад
Александр Ковляр
Разыгрывающий Будучности Александр Ковляр принял участие в матче Адриатической лиги против Спартака Суботица, который завершился поражением черногорского клуба со счетом 93:97.
Украинец провел на площадке почти 28 минут, за которые набрал 12 очков (3 из 4 двухочковых, 2 из 5 трехочковых), собрал 4 подбора и отдал 6 передач.
23-летний Ковляр присоединился к Будучности в июле после сезона в Литкабелисе. Этот матч стал одним из ключевых для него в новом клубе.
Спартак одержал победу благодаря сильной обороне в концовке, тогда как Будучность пытался отыграться, но не хватило точности.
Напомним, Ковляр дебютировал за Будучность в Еврокубке.
