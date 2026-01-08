Олег Гончар

В рамках Еврокубка Будучность уступила греческому Панионьосу со счётом 85:97.

В составе Будучности украинский баскетболист Александр Ковляр сыграл 17 минут и 40 секунд.

23-летний украинец набрал 8 очков, реализовав 1 из 1 двухочкового броска и 2 из 5 трехочковых. Кроме того, Ковляр отдал 2 передачи и не допустил ни одной потери, демонстрируя стабильность в розыгрыше.

В этом сезоне в Еврокубке Ковляр в среднем набирает 4,9 очка, 0,9 передачи и 1,8 подбора за игру. Будучность после этого поражения занимает третье место в группе и сохраняет хорошие шансы на плей-офф.