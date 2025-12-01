Главный тренер мужской команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис высказался о старте в квалификации чемпионата мира-2027. Наставника сборной цитирует ФБУ:

Главная сила Дании в игре на подборе. По этому показателю они одни из лучших в Европе, так как я видел их предыдущие матчи. Они очень агрессивны на щите. В начале мы теряли подборы, но в конце полностью их контролировали. Также сыграла роль защита против быстрых отрывов. Против Дании это приносит успех, если не 100% гарантию победы.

Самое важное это то, что мы начали этот спринт в квалификации с двумя победами. Я доволен качеством баскетбола. Статистика этого матча и предыдущего является результатом работы игроков. Я тренировал сборную Латвии и знаю, что иногда за национальную команду игроки выступают лучше. Они лучше знают друг друга. Большинство игроков в сборной выступили лучше, чем в своих клубах. Это сигнал для тренеров, как лучше использовать баскетболистов.

Я уже говорил ранее, что Александр Ковляр на 100% готов к роли лидера. Не так много игроков в Европе становятся лучшими в сборной в трех матчах подряд. В отведенные минуты он использует свой талант в нападении, но при этом также отрабатывает в защите. Ему приходится обороняться против лучшего атакующего игрока соперника, он бьется. Большинство его бросков являются качественными. В НБА бросают мяч, когда видят кольцо, но Ковляр прекрасно оценивает ситуацию и принимает правильные решения. Можно выполнить 50 бросков за матч, но все ли они хорошие и идут на пользу партнерам по команде? Ковляр – игрок топ-уровня в европейском баскетболе, лишь небо является для него пределом развития.