Квалификация ЧМ-2027. Украина – Испания. Видеотрансляция
Украинцы и испанцы сыграют за первое место в группе A
1 день назад
Фото: FIBA
27 февраля мужская команда Украины по баскетболу проведет матч третьего тура квалификации чемпионата мира-2027 с Испанией.
Трансляция встречи Украина – Испания пройдет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 15:00 по киевскому времени.
Отметим, что обе сборные подходят к встрече на фоне двух побед на старте отбора над Данией и Грузией, так что по результатам встречи будет определен единоличный лидер группы A.