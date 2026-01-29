Олег Гончар

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс вошел в историю НБА во время матча регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс (99:129). Несмотря на поражение команды, Джеймс достиг отметки в 60 тысяч игровых минут за карьеру и стал первым баскетболистом лиги, которому покорился этот рубеж.

В отчётной игре 41-летний американец набрал 11 очков и провёл на паркете достаточно времени, чтобы закрепить историческое достижение. Ближайшими преследователями Леброна по количеству сыгранных минут остаются Карл Мэлоун (54 852), Элвин Хейс (50 000), Уилт Чемберлен (47 859) и Оскар Робертсон (43 886), однако ни один из них не преодолел символический рубеж в 60 тысяч. Для Джеймса этот сезон стал уже 23-м в карьере — по этому показателю он также единолично возглавил исторический список, превзойдя рекорд Винса Картера.

Отдельный эмоциональный момент произошёл во время паузы в матче. Кливленд, который выбрал Джеймса на драфте 2003 года, почтил своего воспитанника видео на большом экране. Именно в составе этого клуба Леброн в 2016 году завоевал первый чемпионский титул в истории франшизы. Реакция игрока была искренней — он не смог сдержать слёз.