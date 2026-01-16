Леброн Джеймс — самый высокооплачиваемый баскетболист года
Карри и Дюрант в Топ-3 самых высокооплачиваемых
около 2 часов назад
Леброн Джеймс
Североамериканское издание Sportico опубликовало ежегодный рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года. Первое место занял футболист Аль-Насра Криштиану Роналду, который заработал $260 млн.
Читайте также: О’Нил назвал десятку лучших баскетболистов в истории.
Самым богатым баскетболистом стал четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс из Лос-Анджелес Лейкерс — $128,7 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых баскетболистов по итогам 2025 года:
- Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) — $128,7 млн
- Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) — $105,4 млн
- Кевин Дюрант (Хьюстон Рокетс) — $100,8 млн
- Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) — $94,3 млн
- Энтони Эдвардс (Миннесота Тимбервулвз) — $62,2 млн
- Джоэл Эмбиид (Филадельфия Сиксерс) — $61 млн
- Джейсон Тейтум (Бостон Селтикс) — $60,4 млн
- Джимми Батлер (Голден Стэйт Уорриорз) — $60,3 млн
- Никола Йокич (Денвер Наггетс) — $60,2 млн
- Девин Букер (Финикс Санз) — $59 млн