Леброн может покинуть Лейкерс ради бывшего клуба Дончича
Шокирующие новости для фанатов команды из Лос-Анджелеса
около 9 часов назад
Инсайдер НБА Марк Стайн сообщил, что звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс заинтересован в переходе в Даллас.
Цитирует Стейна basketnews.com.
«Я считаю, что Леброн Джеймс действительно искренне заинтересован в игре за Даллас. Имейте в виду, что он хорошо освоился за пределами площадки в Лос-Анджелесе. Это был основной дом его семьи в течение последних семи лет, и он строит новый дом в Беверли-Хиллз.
Чтобы играть где-либо ещё на этом этапе своей жизни и карьеры, вполне возможно, потребуется место, которое обеспечит особый уровень комфорта, чтобы отвлечь его от всего этого.
Маверикс, кажется, имеют уникальную возможность предложить это, учитывая то, скольких людей в Далласе он уже хорошо знает, от генерального менеджера Нико Харрисона и тренера Джейсона Кидда до бывших товарищей по команде Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга».
Журналист The Athletic Джон Холлинджер сообщал, что Джеймс присматривался к Далласу перед тем, как активировать опцию игрока в Лейкерс. В прошлом сезоне Леброн набирал в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру.
Ранее сообщалось, что Джеймс может стать игроком Голден Стейт.