Инсайдер НБА Марк Стайн сообщил, что звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс заинтересован в переходе в Даллас.

Цитирует Стейна basketnews.com.

«Я считаю, что Леброн Джеймс действительно искренне заинтересован в игре за Даллас. Имейте в виду, что он хорошо освоился за пределами площадки в Лос-Анджелесе. Это был основной дом его семьи в течение последних семи лет, и он строит новый дом в Беверли-Хиллз.

Чтобы играть где-либо ещё на этом этапе своей жизни и карьеры, вполне возможно, потребуется место, которое обеспечит особый уровень комфорта, чтобы отвлечь его от всего этого.

Маверикс, кажется, имеют уникальную возможность предложить это, учитывая то, скольких людей в Далласе он уже хорошо знает, от генерального менеджера Нико Харрисона и тренера Джейсона Кидда до бывших товарищей по команде Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга».