Легенда НБА о лудомании: «Я идиот»
Чарльз Баркли проиграл около 30 млн долларов
около 5 часов назад
Член Зала славы Чарльз Баркли откровенно рассказал о своей борьбе с азартной зависимостью.
В беседе на YouTube-канале Pardon My Take 61-летний Баркли вспомнил, как потерял миллионы долларов в казино, не в силах остановиться даже после крупных выиграшей:
Я выигрывал миллион долларов, возможно, десять раз. Но проигрывал — тридцать. Каждый раз, когда я оказывался в плюсе на $300–500 тысяч, друзья просили: «Остановись, мы же уже выиграли». А я не мог — хотел выиграть именно миллион. Это всегда заканчивалось поражением.
По его словам, зависимость заставила его потерять миллионы, и в конце концов он прекратил играть на два года.
Особенно эмоциональным стал разговор с друзьями, которые прямо сказали ему:
Проблема не в азартных играх. Проблема в том, что ты ведешь себя как идиот. Ты не можешь остановиться, когда выигрываешь — и всегда теряешь всё.
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