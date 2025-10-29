Олег Гончар

Украинский центровой Алексей Лень подписал контракт с мадридским Реалом.

Об этом сообщил глава компании SIGSports Майкл Лельчицкий.

32-летний украинец начал карьеру в НБА в 2013 году, когда на драфте его выбрал пятым номером Финикс Санз.

За карьеру Лень выступал за шесть клубов: Финикс Санз, Атланта Хокс, Сакраменто Кингз, Торонто Рэпторс, Вашингтон Визардс и Лос-Анджелес Лейкерс. Всего он сыграл 714 матчей, демонстрируя средние показатели 7,7 очка и 5,3 подбора за игру.

Переход в Реал – это шаг для Леня, который потерял шансы остаться в НБА.