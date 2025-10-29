Лень перешёл в мадридский Реал.
Украинский центровой присоединился к чемпионам Испании
около 2 часов назад
Украинский центровой Алексей Лень подписал контракт с мадридским Реалом.
Об этом сообщил глава компании SIGSports Майкл Лельчицкий.
32-летний украинец начал карьеру в НБА в 2013 году, когда на драфте его выбрал пятым номером Финикс Санз.
За карьеру Лень выступал за шесть клубов: Финикс Санз, Атланта Хокс, Сакраменто Кингз, Торонто Рэпторс, Вашингтон Визардс и Лос-Анджелес Лейкерс. Всего он сыграл 714 матчей, демонстрируя средние показатели 7,7 очка и 5,3 подбора за игру.
Переход в Реал – это шаг для Леня, который потерял шансы остаться в НБА.