Нью-Йорк прекратил сотрудничество с Ленем
В сентябре Никс подписали украинца на контракт Exhibit 9
Алексей Лень / Фото - lakeshowlife.co
Нью-Йорк отчислил украинского центрового Алексея Леня.
В сентябре Никс подписали его на контракт Exhibit 9.
Лень начал прошлый сезон в составе Сакраменто, за который провел 36 матчей, в среднем набирая 1,4 очка, 1,8 подбора и 0,8 передачи.
В феврале его обменяли в Лейкерс — Алексей провел 10 матчей, в которых в среднем набирал 2,2 очка, 3,1 подбора и 0,8 передачи. В плей-офф украинец дважды выходил на площадку. Для Леня это был 12-й сезон в лиге.
Также Никс отчислили Харрисона Мэтьюза и Метта Райана.
Напомним, Лень отыграл 12 минут за Нью-Йорк в предсезонных матчах НБА.