Лейкерс проиграли Милуоки, Атланта разгромила Денвер
Оклахома минимально обыграла Мемфис
1 день назад
НБА. Регулярный чемпионат
Бостон – Торонто – 125:117 (37:30, 31:30, 29:26, 28:31)
Бостон: Прітчард 27 + 8 передач, Браун 25 + 8 подборов + 7 передач, Хаузер 19, Уайт 18, Кетта 10 – старт; Саймонс 15, Гарза 6 + 7 подборов, Гонсалес 5, Уолш 0.
Торонто: Волтер 19, Барретт 19 + 7 передач, Куіклі 17 + 13 передач, Мамукелашвили 15 + 8 подборов, Мюррей-Бойлс 7 – старт; Шед 13 + 8 передач, Дік 9, Мартин 7, Мобо 6, Лоусон 3, Беттл 2.
Вашингтон – Нью-Орлеан – 107:128 (26:28, 24:32, 34:40, 23:28)
Вашингтон: Джордж 15, Сарр 14, Джонсон 12, Кулібалі 8, Миддлтон 4 – старт; Вукчевич 15 + 5 блок-шотов, Шемпени 12 + 9 подборов, Керрінгтон 11, Бренем 10, Джонсон 6, Гилл 0.
Новый Орлеан: Мерфи 35 + 8 подборов, Вильямсон 31, Фірс 21 + 6 передач + 6 потерь, Квін 14 + 16 подборов + 12 передач + 5 потерь, Макгауенс 6 – старт; Піви 9, Хоукинс 7, Мисси 3 + 9 подборов, Маткович 2, Пул 0, Александер 0.
Орландо – Филадельфия – 91:103 (28:24, 26:29, 25:30, 12:20)
Орландо: Бейн 23, Блек 21, Банкеро 14 + 11 подборов + 7 передач, Картер 13 + 8 подборов, Пенда 5 + 7 подборов – старт; Ричардсон 9, Айзек 4, Битаце 2.
Филадельфия: Максі 29, Эмбиид 22 + 9 подборов, Джордж 18 + 9 подборов, Барлоу 11 + 9 подборов, Эджкомб 6 + 9 подборов + 7 передач – старт; Драммонд 7, Граймс 6, Уокер 2, Маккейн 2.
Бруклин – Клипперс – 105:121 (25:35, 22:28, 29:28, 29:30)
Бруклин: Дьомин 19, Портер 18 + 6 передач, Клекстон 13, Клауни 12, Менн 8 – старт; Томас 13, Вольф 11, Шарп 6 + 9 подборов, Траоре 5.
Клипперс: Харден 31 + 6 передач + 6 потерь, Леонард 26, Коллинз 16, Данн 9, Зубац 5 – старт; Миллер 21, Сандерс 5, Батум 5, Б. Лопес 3.
Мемфис – Оклахома – 116:117 (35:25, 30:21, 29:35, 22:36)
Мемфис: Джарен Джексон 23 + 7 подборов, Кауард 13 + 9 подборов + 5 потерь, Лендейл 13 + 10 подборов, Уэллс 10, Спенсер 7 + 11 передач – старт; Джексон 18, Альдама 15 + 7 подборов + 7 передач, В. Вильямс 13, Колдуэлл-Поуп 2, Колоко 2.
Оклахома: Джейлен Вильямс 26 + 10 передач, Митчелл 23 + 6 передач, Виггинс 16 + 7 подборов, Дорт 13, Карлсон 5 – старт; К. Вильямс 21 + 8 подборов, Карузо 7, Джо 3, Дженг 3, Барнхайзер 0.
Денвер – Атланта – 87:110 (28:30, 22:28, 25:16, 12:36)
Денвер: Ватсон 25 + 11 подборов + 5 потерь, Тайсон 10, Пикетт 7 + 6 передач, Холмс 6, К. Браун 0 – старт; Гордон 14 + 9 подборов, Ннаджи 12, Хардуэй 10, Б. Браун 3.
Атланта: Джонсон 29 + 9 подборов + 6 передач, Александер-Уокер 22 + 8 подборов, Дэниэлс 17 + 11 подборов + 10 передач, Оконгву 15, Крейчі 0 – старт; Уоллес 10, Ньюэлл 9, Кеннард 8.
Финикс – Нью-Йорк – 112:107 (28:23, 34:37, 32:26, 18:21)
Финикс:Букер 31 + 8 передач, Брукс 27 + 7 подборов, О’Нил 12, Уильямс 10, Гиллеспи 6 – старт; Аллен 10, Гудвин 7, Данн 7, Флеминг 2. Нью-Йорк: Брансон 27, Макбрайд 17, Таунс 15 + 12 подборов + 5 потерь, Ануноби 15 + 8 подборов, Бриджес 11 + 8 подборов – старт; Кларксон 12, Робинсон 8 + 14 подборов, Колек 2. Голден Стейт – Сакраменто – 137:103 (34:29, 29:30, 34:25, 40:19) Голден Стейт: Карри 27 + 10 передач, Батлер 15 + 6 передач, Др. Грин 11 + 8 передач, Пост 11, Муди 7 – старт; Мелтон 19, Подземски 14, Пэйтон II 12 + 9 подборов, Хорфорд 9, Хилд 6, Сантос 4, Ричард 2. Сакраменто: Дерозан 24, Лавин 15, Вестбрук 13 + 7 передач, Рэйнo 8 + 7 подборов, Эллис 5 – старт; Шредер 15, Монк 8, Кардвелл 6 + 8 подборов, Клиффорд 6, Картер 2, Ачиува 1. Портленд – Хьюстон – 111:105 (28:29, 27:27, 22:34, 34:15) Портленд: Камара 25, Авдия 20 + 6 передач + 5 потерь, Шарп 20 + 8 подборов, Сиссоко 13, Клинген 8 + 15 подборов + 6 передач – старт; Лав 18, Рит 3, Рупер 2, Ян Ханьсен 2. Хьюстон: Дюрант 30 + 12 подборов, Томпсон 24 + 9 подборов, Смит 13 + 8 подборов, Иссон 6, Адамс 5 + 9 подборов – старт; Шеппард 20, Окоги 4, Финни-Смит 3, Капела 0. Лейкерс – Милуоки – 101:105 (25:24, 27:37, 25:25, 24:19) Лейкерс: Джеймс 26 + 9 подборов + 10 передач, Дончич 24 + 9 подборов + 9 передач, Ларевиа 13, Смарт 9, Эйтон 4 – старт; Вандербилт 9 + 9 подборов, Винсент 6, Хейз 6, Кнехт 4, Клебер 0. Милуоки: Портер 22 + 6 передач, Я. Адетокумбо 21, Грин 11, Роллинз 10, Тернер 8 – старт; Кузма 13, Портис 11 + 12 подборов, Трент 6, Г. Харрис 3.