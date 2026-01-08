Михайлюк набрал 8 очков в матче против действующего чемпиона НБА
Юті цього не вистачило для перемоги
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче с Оклахомой в регулярном чемпионате НБА.
Михайлюк вышел в стартовом составе команды. Он провел на площадке 27 минут, набрал 8 очков (3/8 с игры, 0/5 трехочковые), 7 подборов и 6 передач.
Юта проиграла со счетом 125:129.
В этом сезоне Михайлюк в среднем набирает 9,0 очков, 2,7 подбора, 2,0 передачи.
