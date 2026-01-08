Владимир Кириченко

Форвард Орландо Паоло Банкеро совершил решающий бросок в матче против Бруклина в регулярном чемпионате НБА.

Банкеро попал с отскоком от щита во время сирены в овертайме матча.

Сначала было непонятно, был ли носок игрока на линии, но повтор показал, что Банкеро действительно был за дугой. Это принесло Орландо победу со счетом 104:103 ОТ.

Во время матча Паоло набрал 30 очков, 14 подборов, 6 передач.

Это был пятый победный бросок Банкеро в НБА и второй — в этом сезоне. Другой он реализовал в конце 2025 года — решающий бросок с фолом в финальные секунды победы Орландо в Индиане.

В целом в этом сезоне Мэджик имеют четыре победных броска. Два других совершил Дезмонд Бейн — трехочковый на сирене против Портленда 10 ноября и проход с лейапом за 0,9 секунды до конца овертайма в матче в Юте 20 декабря.

