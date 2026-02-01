Матч Дніпро – Харковские Соколы перенесен из-за воздушной тревоги
Новую дату и время доигровки матча будет объявлено дополнительно
около 2 часов назад
Фото: ФБР
Матч регулярного чемпионата Суперлиги GGBET между Днепром и Харьковскими Соколами был приостановлен и перенесен из-за воздушной тревоги. Сообщает ФБУ.
Встречу остановили за 7 минут 47 секунд до окончания второй четверти — на тот момент Днепр уверенно лидировал со счетом 35:11.
Причиной паузы стала продолжительная воздушная тревога в Днепре, после которой организаторы приняли решение о переносе поединка.
Новую дату и время доигрывания матча будет объявлено дополнительно.