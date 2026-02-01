Денис Седашов

Матч регулярного чемпионата Суперлиги GGBET между Днепром и Харьковскими Соколами был приостановлен и перенесен из-за воздушной тревоги. Сообщает ФБУ.

Встречу остановили за 7 минут 47 секунд до окончания второй четверти — на тот момент Днепр уверенно лидировал со счетом 35:11.

Причиной паузы стала продолжительная воздушная тревога в Днепре, после которой организаторы приняли решение о переносе поединка.

Новую дату и время доигрывания матча будет объявлено дополнительно.