Денис Седашов

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) объяснил, почему так и не состоялся его потенциальный поединок с непобеждённым украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО). Слова приводит Mirror.

По словам 39-летнего американца, ключевой причиной стало затягивание переговоров, из-за чего он был вынужден искать другого соперника, чтобы как можно быстрее вернуться на ринг.

Знаете, иногда переговоры длятся дольше, чем обычно. Хотя не думаю, что дело было только в этом — там произошло много разного. Не хочу никого обвинять, но процесс затягивался, а мне нужно было как можно скорее выйти на ринг и провести бой. Так что к тому моменту, когда поединок с Дереком уже был назначен, сторона Усика вышла на связь. Прошло слишком много времени. Деонтей Уайлдер

Ранее сообщалось, что бой Уайлдер — Чисора запланирован на апрель в Лондоне. После него возможна встреча Уайлдера с Усиком в конце июля — начале августа.